محافظة الإسكندرية تغير مواعيد امتحانات نصف العام بسبب الشبورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 06:37 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن تأخير امتحانات نصف العام غدا الخميس، لجميع المراحل التعليمية نصف ساعة، حيث يبدأ الامتحان 8.30 صباحا بدلا من الساعة 8 صباحا، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وخاصة الشبورة الكثيفة، على أن يتم ترحيل نصف ساعة أيضا فى الامتحان الذى يليه.

وتشهد محافظة الإسكندرية، غدا الخميس، استمرار حالة الطقس المتقلب ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على الوجه البحرى ويكون شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الانحاء، وتكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتسجل الإسكندرية درجات حرارة 20 فى العظمى و13 فى الصغرى.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

وناشدت محافظة الإسكندرية قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة. واتباع ارشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة المائية:

* القيادة بهدوء تام

* لا تقود السيارة فى حال انعدام الرؤية.

*إضاءة كشافات الشبورة المائية.

*زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

* استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

* فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

* استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.