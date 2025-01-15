لتهريبه أقراصا مخدرة.. تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة الجوف

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق أحد الجناة في منطقة الجوف، وجاء فيه:

أقدم سلمان ادغيم عايد المساعيد، وهو أردني الجنسية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة. وبعد إحالته إلى المحكمة المختصة، صدر حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وتنفيذ القتل تعزيرًا. وقد أصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه، وتأييده من المحكمة العليا، ليصدر بعد ذلك أمر ملكي بتنفيذ الحكم شرعًا.

تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني سلمان ادغيم عايد المساعيد، يوم الأربعاء 15 / 7 / 1446هـ، الموافق 15 / 1 / 2025م في منطقة الجوف.

وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، تؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطنين والمقيمين من آفة المخدرات، وتطبيق أقسى العقوبات بحق المهربين والمروجين. إذ أن هذه المواد تزهق الأرواح البريئة وتؤدي إلى فساد في المجتمع والنشء، مما ينتهك حقوق الأفراد. كما تحذر الوزارة كل من يقدم على مثل هذه الأفعال بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.