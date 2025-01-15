مانشستر سيتي يضغط لحسم صفقة مرموش خلال 48 ساعة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي مانشستر سيتي يضغط من أجل حسم التعاقد مع الدولي المصري، عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “سكاي سبورت ألمانيا” فإن المدير الرياضي للنادي الإنكليزي، تشيكي بيجريستين، يضغط لحسم الصفقة، خلال ال-48 ساعة المقبلة.

وأضافت الشبكة، أن العرض الأخير من مانشستر سيتي لم يكن كافياً، فقد عرض السماوي ضمه مقابل نحو 65 مليون يورو.

وأتمت الشبكة: “من المتوقع أن تحسم الصفقة مقابل 70 مليون يورو + 10 ملايين يورو كإضافات”.

خلال الموسم الحالي، سجل مرموش 15 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة في 17 مباراة في الدوري الألماني.