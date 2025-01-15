هل ينضم ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد في الميركاتو الشتوي؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن إمكانية انضمام ألكسندر أرنولد، مدافع ليفربول، إلى ريال مدريد، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وينتهي عقد أرنولد مع الريدز، مع ختام الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد، فيما يعد الميرنجي المرشح الأبرز للحصول على خدماته.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإنه لا توجد أي فرصة لإتمام الصفقة، خلال يناير/كانون الثاني الحالي.

ولا ينوي الريدز التخلي عن اللاعب، حالياً، لأن الفريق يتصدر الدوري الإنكليزي ودوري الأبطال، ولا يزال يأمل تجديد عقد اللاعب.

وأوضحت الشبكة، أن أرنولد نفسه، الذي نشأ في أكاديمية ليفربول ويعتبر أيقونة لجماهير الريدز، يرى أن مغادرة فريق حياته في منتصف الموسم، يعد قراراً غير صائب.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينجح ريال مدريد في ضم أرنولد في يوليو/ تموز المقبل، إلا إذا حدث أي تغيير غير متوقع.

خلال الموسم الحالي، شارك أرنولد في 19 مباراة مع الريدز بمسابقة البريميرليج، سجل خلالها هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة.