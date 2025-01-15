روتين العناية بالبشرة الدهنية في الشتاء.. وتجنبي هذه المواد!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 12:56 مساءً - أهمية العناية بالبشرة الدهنية في فصل الشتاء

خلال فصل الشتاء، قد يلاحظ أصحاب البشرة الدهنية تغيرات في بشرتهم نتيجة للعوامل المناخية الباردة والجافة. يصبح التحكم في الإفرازات الدهنية وزيادة مدى ترطيب البشرة من أهم الأمور للحفاظ على صحة الجلد. إذ يمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى جفاف البشرة الخارجية، مما يدفع البشرة لإنتاج المزيد من الزيوت لتعويض الجفاف.

خطوات للعناية بالبشرة الدهنية في الشتاء

1. تنظيف البشرة بلطف

من الضروري استخدام منظف خفيف يساعد في إزالة الأوساخ والشوائب من المسام دون إزالة الزيوت الطبيعية بالكامل. اختاري منظف يحتوي على مكونات مهدئة مثل الألوفيرا أو الشاي الأخضر.

2. تقشير البشرة بإنتظام

التقشير بلطف مرة أو مرتين في الأسبوع يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تسد المسام. اختر مقشر يحتوي على أحماض لطيفة مثل حمض الساليسيليك لتجنب إثارة الجلد.

3. استخدام مرطب غير زيتي

حتى لو كانت بشرتك دهنية، فإن الترطيب يبقى خطوة أساسية. تأكدي من استخدام مرطب خفيف غير دهني للمساعدة في الحفاظ على توازن الرطوبة في بشرتك.

4. تطبيق واقي الشمس

لا تهملي وضع واقي الشمس حتى في الأيام الغائمة. الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تسبب تلفًا للجلد مما يؤدي إلى زيادة مشاكل البشرة الدهنية.

مواد يجب تجنبها

للحفاظ على بشرتك الدهنية صحية طوال فصل الشتاء، يجب عليك الابتعاد عن بعض المكونات التي قد تزيد من مشكلة الزيوت أو تسبب تهيجًا للجلد.

الكحول: يمكن أن يؤدي إلى جفاف البشرة وبالتالي زيادة إفراز الدهون.

الزيوت الثقيلة: مثل زيت جوز الهند، حيث يمكن أن تسد المسام بشكل أكبر.

العطور الصناعية: قد تسبب تهيج للبشرة الحساسة.

خلاصة

التكيف مع تغيرات الطقس والعناية بالبشرة الدهنية في الشتاء يعتبر أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحة وجمال البشرة. من خلال اتباع روتين يومي يضمن تنظيفًا لطيفًا وترطيبًا كافيًا، مع تجنب المواد المهيجة، يمكن لأصحاب البشرة الدهنية التمتع ببشرة صحية ومتوازنة طوال فصل الشتاء.