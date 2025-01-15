نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصادرات الزراعية تنمو 21.8% في 10 أشهر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يناير 2025 04:13 مساءً - سمر السيد _ ارتفعت صادرات مصر الزراعية 21.8% خلال أول 10 شهور من 2024، مسجلةً 3.47 مليار دولار مقارنة بـ2.85 مليار دولار في الفترة نفسها من 2023.

قفزة في صادرات الأرز إلى 75 مليون دولار

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة كبيرة في صادرات الأرز التي بلغت 75.3 مليون دولار بارتفاع 3808.5% مقارنة بـ 1.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وزادت صادرات الفاصولياء بنسبة 148.8% لتسجل 250.8 مليون دولار مقابل 100.8 مليون دولار، وارتفعت صادرات الليمون الحامض بنسبة 46.2% لتصل إلى 58.3 مليون دولار مقارنة بـ 39.9 مليون دولار، كما زادت صادرات الكتان الممشط 52.2%، مسجلة 46.2 مليون دولار، والمانجو 25.1% إلى 120.7 مليون دولار.

وانخفضت صادرات البصل الطازج 24.6% لتسجل 119.6 مليون دولار مقارنة بـ158.7 مليون دولار، وصادرات العسقلان بنسبة 3.5% مسجلة 28.8 مليون دولار.

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وتستهدف الحكومة زيادة الصادرات الزراعية إلى 9.2 مليار دولار بنهاية 2024، منها 4.2 مليار دولار للمحاصيل الطازجة و5 مليار للمنتجات المصنعة، بحسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة، علاء فاروق.

وفي المقابل، وزادت الواردات الزراعية بنسبة 8.6% خلال الفترة نفسها، لتبلغ 7.23 مليار دولار مقارنة بـ 6.66 مليار دولار.

وقفزت واردات القمح بنسبة 19.7% إلى 3.67 مليار دولار مقارنة بـ 3.07 مليار دولار، والبن 29.9% إلى 218.8 مليون دولار مقارنة بـ168.5 مليون دولار.

وانخفضت واردات التفاح الطازج بنسبة 20.3% لتصل إلى 154.8 مليون دولار، والذرة 13.3% لتسجل 1.78 مليار دولار.

وشهدت واردات التبغ منزوع السويقات زيادة حادة بنسبة 3983.8% إلى 118.2 مليون دولار مقارنة بـ 2.9 مليون دولار، والتبغ بسويقاته بنسبة 26.7% لتصل إلى 55.2 مليون دولار.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم خلال أول 10 شهور من 2024 بنسبة 8% ليصل إلى 113.9 مليار دولار مقارنة بـ 105.5 مليار دولار في 2023.

زادت الصادرات المصرية بنسبة 2.9% لتسجل 36.6 مليار دولار، كما ارتفعت الواردات بنسبة 10.6% مسجلة 77.3 مليار دولار.