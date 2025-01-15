مال وأعمال

الصادرات الزراعية تنمو 21.8% في 10 أشهر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصادرات الزراعية تنمو 21.8% في 10 أشهر من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يناير 2025 04:13 مساءً - سمر السيد _ ارتفعت صادرات مصر الزراعية 21.8% خلال أول 10 شهور من 2024، مسجلةً 3.47 مليار دولار مقارنة بـ2.85 مليار دولار في الفترة نفسها من 2023.

predco_adv_2021

قفزة في صادرات الأرز إلى 75 مليون دولار

E-Bank

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة كبيرة في صادرات الأرز التي بلغت 75.3 مليون دولار بارتفاع 3808.5% مقارنة بـ 1.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

بنك التعمير والاسكان
Editai
AYADY

وزادت صادرات الفاصولياء بنسبة 148.8% لتسجل 250.8 مليون دولار مقابل 100.8 مليون دولار، وارتفعت صادرات الليمون الحامض بنسبة 46.2% لتصل إلى 58.3 مليون دولار مقارنة بـ 39.9 مليون دولار، كما زادت صادرات الكتان الممشط 52.2%، مسجلة 46.2 مليون دولار، والمانجو 25.1% إلى 120.7 مليون دولار.

HapiSalonWhite

وانخفضت صادرات البصل الطازج 24.6% لتسجل 119.6 مليون دولار مقارنة بـ158.7 مليون دولار، وصادرات العسقلان بنسبة 3.5% مسجلة 28.8 مليون دولار.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وتستهدف الحكومة زيادة الصادرات الزراعية إلى 9.2 مليار دولار بنهاية 2024، منها 4.2 مليار دولار للمحاصيل الطازجة و5 مليار للمنتجات المصنعة، بحسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة، علاء فاروق.

BonatMisr

وفي المقابل، وزادت الواردات الزراعية بنسبة 8.6% خلال الفترة نفسها، لتبلغ 7.23 مليار دولار مقارنة بـ 6.66 مليار دولار.

وقفزت واردات القمح بنسبة 19.7% إلى 3.67 مليار دولار مقارنة بـ 3.07 مليار دولار، والبن 29.9% إلى 218.8 مليون دولار مقارنة بـ168.5 مليون دولار.

وانخفضت واردات التفاح الطازج بنسبة 20.3% لتصل إلى 154.8 مليون دولار، والذرة 13.3% لتسجل 1.78 مليار دولار.

وشهدت واردات التبغ منزوع السويقات زيادة حادة بنسبة 3983.8% إلى 118.2 مليون دولار مقارنة بـ 2.9 مليون دولار، والتبغ بسويقاته بنسبة 26.7% لتصل إلى 55.2 مليون دولار.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم خلال أول 10 شهور من 2024 بنسبة 8% ليصل إلى 113.9 مليار دولار مقارنة بـ 105.5 مليار دولار في 2023.

زادت الصادرات المصرية بنسبة 2.9% لتسجل 36.6 مليار دولار، كما ارتفعت الواردات بنسبة 10.6% مسجلة 77.3 مليار دولار.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصادرات الزراعية تنمو 21.8% في 10 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا