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رياض - احمد صلاح - وصفات طبيعية لتفتيح لون القدمين في وقت سريع بشكل آمن كثير من النساء تلاحظ وجود اسمرار في القدمين بسبب تعرضها طوال الوقت لأشعة الشمس وبالتالي تعطي مظهر غير لطيف وتبحث عن بعض الوصفات الطبيعية الآمنة التي يمكن استخدامها في المنزل لتفتيح القدمين بكل سهولة عند استخدامها لأول مرة لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة.

وصفات طبيعية لتفتيح القدمين

خلطة الليمون والعسل

من المعروف أن الليمون يحتوي على خصائص تفتيح لون البشرة وذلك من خلال وضع ملعقة من عصير الليمون على القدمين تدليك القدمين حتى تجف تماماً لمدة 15 دقيقة ثم يتم شطفها بالماء وتجهيز ملعقة صغيرة من عسل النحل وتدليك بها القدمين مرة أخرى لمدة عشر دقائق ثم تشطف بالماء بعد ذلك يتم ترطيبها بالكاكاو أو يمكن استخدام زبدة الشيا وفي الخطوة الأخيرة يتم ارتداء الجوارب.

وصفة زيت جوز الهند

يعتبر من أكثر الزيوت الطبيعية التي تساعد على تفتيح القدمين وعلاج الجفاف الشديد حيث يتم تجهيز ملعقة من زيت جوز الهند وتدفئتها وتدليك بها القدمين وارتداء الجوارب.

وصفة الخل الأبيض

هذه الخلطة تعطي نتائج فعال عند المداومة على استخدامها بشكل صحيح حيث يتم خلط ملعقة صغيرة من الخل مع ملعقة صغيرة من الملح ووضعها في وعاء به نصف كمية من الماء الدافئة بوضع فيها القدمين وتترك لمدة 10 دقائق ثم يتم فرك القدمين بفرشاة ناعمة وغسلها بالماء الفاتر خاصة أن الخل يحتوي على مواد التبييض وتفتيح البشرة.

وصفة مسحوق الكركم