انت الأن تتابع خبر "مش هتصدقي اللي هيحصل" .. حطي الفازلين علي الخيار ورجعي شبابك 10 سنين بياض وجمال...هتبقي بدر البدور..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى العديد من السيدات إلى البحث عن طرق فعالة لتفتيح البشرة والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس من بين الوصفات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها هي وصفة الفازلين والخيار حيث يعتبر الفازلين من المرطبات القوية التي تساعد في ترطيب البشرة، بينما يعمل الخيار كمكون طبيعي يغذي البشرة ويمنحها النعومة والانتعاش.

الفازلين والخيار

مكونات الوصفة

تتألف هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهي:

حبة خيار واحدة

ملعقة كبيرة من الفازلين

ملعقة من النشا

نصف كوب من الماء

ملعقة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير:

تتميز هذه الوصفة بالسهولة ويمكن للجميع تحضيرها باتباع الخطوات التالية:

نقوم أولاً بغسل حبة الخيار جيدًا.

نقطع الخيار إلى شرائح صغيرة ثم نضعها في الخلاط مع نصف كوب من الماء.

نخلط المكونات حتى نحصل على عصير الخيار.

نضع العصير في وعاء ثم نضيف إليه باقي المكونات.

نرفع الوعاء على نار هادئة، ونستمر في تقليب الخليط حتى يصبح كثيفا وقوامه كريمي.

نترك الخليط ليبرد تمامًا.

نضع الخليط على البشرة وندعه لمدة 20 دقيقة.

بعد مرور الوقت، نقوم بغسل البشرة بالماء البارد.

فوائد وصفة الخيار والفازلين

تقدم هذه الوصفة العديد من الفوائد للبشرة، أهمها: