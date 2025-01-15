اقلاع الطائرة الإغاثية الرابعة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار دمشق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 10:29 صباحاً - أقلعت اليوم الأربعاء الطائرة الإغاثية الرابعة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار دمشق الدولي محملة بـ40 طنا من المساعدات الغذائية والايوائية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا في سوريا ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وتأتي الطائرة الاغاثية بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون والتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وقال مدير عام (السلام الخيرية) حمد العون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل اقلاع الطائرة إن هذه الرحلة تعد الأولى للجمعية وتأتي تلبية للتوجيهات السامية بدعم ومساعدة الاشقاء في سوريا لا سيما مع ارتفاع وتيرة الاحتياجات الأساسية المختلفة لمتطلبات الحياة.