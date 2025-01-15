تركي آل الشيخ يثير الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 01:54 مساءً - أثار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الجدل بشأن مستقبل النجم المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول.

وينتهي عقد محمد صلاح مع الريدز مع ختام الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي صورة للنجم المصري بقميص الهلال السعودي، معلقاً عليه ببعض الرسوم التعبيرية.

ويسعى الهلال لحسم عدة صفقات قوية بالإضافة إلى تجديد عقود عناصره الأساسية من أجل تدعيم صفوفه قبل مشاركته في كأس العالم للأندية 2025..

خلال الموسم الحالي، شارك محمد صلاح في 29 مباراة بمختلف البطولات مع الريدز، سجل خلالها 21 هدفاً، وقدم 17 تمريرة حاسمة.