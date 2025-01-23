إشعال النيران في سيارة شقيق عمرو دياب: القبض على المتهمين والتحقيقات مستمرة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 02:52 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

شهدت مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة في مصر حادثة مؤسفة، حيث أُضرمت النيران في سيارة تعود ملكيتها لشقيق الفنان عمرو دياب، عماد دياب. وقد باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة الحوامدية بلاغًا من سائق خاص يعمل لدى عماد دياب، يُفيد باندلاع حريق في سيارة الأخير أثناء توقفها أمام منزل السائق. كشفت التحقيقات الأولية أن ثلاثة أشخاص استخدموا مادة مشتعلة لإشعال النيران في السيارة. انتقلت النيابة العامة على الفور إلى موقع الحادث لمعاينة السيارة وتفقد آثار الحريق، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية سريعًا من تحديد هوية ثلاثة متهمين والقبض عليهم بتهمة إشعال الحريق في سيارة شقيق عمرو دياب. وتواصل نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها مع المتهمين لكشف دوافعهم وملابسات الحادث بشكل كامل.

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لجمع المزيد من التحريات والمعلومات حول الحادث. ويجري فريق التحقيق مراجعة دقيقة لكاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة المحيطة بموقع الحريق، بهدف الحصول على تسجيلات فيديو قد تُساعد في تحديد تفاصيل الحادث بدقة أكبر وتوضيح كيفية وقوعه.

اتخذت السلطات كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وقد أمر القضاء بفتح تحقيقات رسمية مع المتهمين، بينما تتولى النيابة العامة متابعة سير التحقيقات بشكل مستمر، لضمان الوصول إلى جميع الحقائق وكشف ملابسات الحادث. وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرارها في فحص الأدلة والشهادات المتعلقة بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لمحاسبة الجناة