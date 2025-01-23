ريال مدريد يفوز .. وباريس سان جيرمان يحسم القمة أمام مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 12:56 صباحاً - حقق ريال مدريد فوزاً كبيراً على نظيره ريد بول سالزبورج، بنتيجة 5-1، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

خماسية الميرنجي حملت توقيع كل من رودريجو “هدفين” (د23، د34)، مبابي (د48)، وفينيسيوس جونيور “هدفين” (د55، د77)، فيما سجل مادس بيدستروب (د85) هدف الفريق النمساوي الوحيد.

وتغلب باريس سان جيرمان على نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة 4-2.

رباعية الفريق الباريسي حملت توقيع كل من عثمان ديمبلي (د56)، باركولا (د60)، جواو نيفيز (د79)، وجونزالو راموس (د90)، فيما سجل جاك جريليتش (د50) وهالاند (د53) هدفي السيتي.

وفي باقي المباريات سجلت النتائج التالية:

– سيلتك × يونج بويز 1-0.

– سبارتا براغ × إنتر ميلان 0-1.

– آرسنال × دينامو زغرب 3-0.

– لايبزيج × سبورتنج لشبونة 2-1.

– شاختار × ستاد بريست 2-0.

– فينورد × بايرن ميونخ 3-0.

– ميلان × جيرونا 1-0.