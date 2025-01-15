انت الأن تتابع خبر معجزة أقوى من البوتكس والفيلر الاطباء مكتمين عليها .. فوائد الصمغ العربي لشد البشرة وتسمين الوجه لو استخدم بالطريقة دي مش هتصدق النتيجة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الصمغ العربي، المعروف أيضًا بالصمغ السوداني أو الأكاسيا، هو مادة طبيعية تستخرج من أشجار الأكاسيا التي تنمو بشكل رئيسي في مناطق غرب ووسط إفريقيا. يتمتع الصمغ العربي بتاريخ طويل في استخداماته الطبية والصحية، حيث يعتبر من العناصر الطبيعية المفيدة التي تدخل في العديد من العلاجات التقليدية والعصرية يتميز الصمغ العربي بخصائصه العلاجية المتعددة، مما يجعله مكونًا شائعًا في مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمنتجات العلاجية.

وصفات الصمغ العربي لشد البشرة وتنقيتها

1. ماسك الصمغ العربي والنشا

المكونات:

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

كمية مناسبة من الصمغ العربي المذاب.

طريقة التحضير:

امزجي نشا الذرة مع الصمغ العربي حتى تحصلي على قوام متماسك.

طبقي الخليط على وجهك، مع تجنب منطقة العين.

اتركيه حتى يجف تمامًا.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

عدد مرات الاستخدام: مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على بشرة مشدودة ونقية.

ماسك الصمغ العربي وماء الورد

المكونات:

قطعة من الصمغ العربي.

ماء ورد.

ملعقة صغيرة من الأرز المطحون.

ربع موزة مهروسة

طريقة التحضير:

انقعي الصمغ العربي في ماء الورد حتى يذوب تمامًا.

أضيفي الأرز المطحون والموز المهروس إلى الخليط، واخلطي جيدًا للحصول على قوام كريمي.

وزعي الماسك على بشرتك، مع تجنب منطقة العين.

اتركيه على البشرة حتى يجف مع تدليك لطيف قبل الغسل.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

عدد مرات الاستخدام: 2-3 مرات أسبوعيًا للحفاظ على نضارة البشرة.

فوائد الصمغ العربي للبشرة

تقليل التجاعيد وشد البشرة

يمتلك الصمغ العربي خصائص طبيعية تعمل على تحسين نسيج الجلد وشد البشرة، مما يقلل من مظهر التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يساهم أيضًا في تقليل الانتفاخات تحت العين بفضل مكوناته المضادة للشيخوخة.

تعزيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين

يحتوي الصمغ العربي على ألياف غذائية تحفز إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الجلد ويساعد ذلك في الحفاظ على مرونة البشرة وتجديد خلاياها، مما يمنحك مظهرًا أكثر شبابًا.

ترطيب البشرة ومكافحة الجفاف