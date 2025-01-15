انت الأن تتابع خبر ضاع عمرنا واحنا منعرفهاش .. حيلة سحرية تجعلك تشاهد حالات واتساب أصدقائك دون علمهم؟؟ بـ 3 طرق بسيطة وسهلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من مستخدمي تطبيق واتساب عن كيفية مشاهدة حالات الواتساب دون أن يدرك أصحابها ذلك وهذا السؤال يشغل الكثيرين، خاصة مع زيادة استخدام التطبيق في التواصل اليومي في هذا التقرير، سوف نقدم لك طرق سرية تمكنك من الاطلاع على حالات أصدقائك ومعارفك دون أن يظهر لهم أنك قد شاهدت تلك الحالات.

وسائل لمشاهدة حالة الواتساب دون أن يعلم صاحبها

أوضحت مجلة “India Today” الهندية ثلاث طرق يمكن من خلالها الاطلاع على حالة الواتساب دون معرفة صاحبها، سواء باستخدام هواتف أندرويد أو آيفون.

تعطيل خيار “إيصالات القراءة” في هواتف الأندرويد وآيفون

النقر على النقاط الثلاث الموجودة في أقصى اليمين من الشاشة

الضغط على «Settings» الدخول إلى قسم “الخصوصية”

إيقاف خيار “إشعارات القراءة”

الوسيلة الثانية لمشاهدة الحالة على واتسأب دون معرفة الشخص المعني

أشارت المجلة الهندية إلى الطريقة الثانية لمشاهدة الحالة على واتسأب دون علم صاحبها، وهي مشاهدة الحالة بدون الاتصال بالإنترنت،

وتتمثل الخطوات في ما يلي:

الدخول إلى التطبيق والذهاب إلى قسم الحالة وتحميل القصة دون الحاجة لفتحها.

تعطيل الإنترنت أو تفعيل وضع الطيران.

قم بالخروج من التطبيق ثم الدخول مرة أخرى للتحقق من الحالة.

الطريقة الثالثة.. تنزيل تطبيق خارجي

وأشارت طريقة ثالثة إلى تنزيل تطبيق يتيح لك مشاهدة حالات واتساب دون أن يدرك صاحبها، مثل تطبيق Status Sticker Saver المتاح في متجر بلاي بعد الدخول على التطبيق، يمكنك الضغط على كلمة “Status” لرؤية جميع الحالات، حيث يمكن مشاهدتها دون علم صاحبها.

إطلاق ميزة القوائم المخصصة

في سياق آخر أكدت منصة المراسلة الفورية “واتساب” عن إطلاق ميزة جديدة تسمى القوائم المخصصة تهدف إلى تحسين إدارة المحادثات والرسائل داخل التطبيق، وتعد هذه الميزة تطوير لخاصية فلاتر الدردشة التي تم إطلاقها في الأشهر الأخيرة والتي كانت تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الدردشات بشكل أسرع، وفقا لما ذكره موقع “phonearena” التكنولوجي.

ماذا تقدم الميزة للمستخدمين