العالم اليوم - تضارب الروايات.. هل أعطت حماس "الضوء الأخضر" لاتفاق غزة؟

انتم الان تتابعون خبر تضارب الروايات.. هل أعطت حماس "الضوء الأخضر" لاتفاق غزة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 04:23 مساءً - نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، "موافقة حماس" على اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في غزة.

وكانت رويترز نقلت عن مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، قوله إن حماس وافقت على مقترح سلمه المفاوضون القطريون لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الرهائن.

وذكر المسؤول أن "حماس أعطت الضوء الأخضر" للاتفاق، مضيفا أنه "يتم التعامل مع الأمور الفنية".

وتابع: "نأمل أن يكون من الممكن الإعلان عن الاتفاق في اليوم التالي (الخميس)".

وبعد فترة قصيرة، خرج مكتب نتنياهو لينفي هذا التصريح، وقال "خلافا للتقارير فإن حماس لم ترد حتى الآن على الصفقة".

لكن هيئة البث الإسرائيلية ذكرت بدورها أن "بيان رئاسة الوزراء غير صحيح وحماس ردت إيجابا على مقترح الصفقة".

بالتزامن مع ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "تجري الاستعدادات لعقد اجتماع للمجلس السياسي والأمني ​​اليوم (الأربعاء)، كما ألغى بعض وزراء الحكومة جداول أعمالهم المتوقعة".

كما كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن "نتنياهو سيعقد اجتماعا -عبر الهاتف- مع الوفد الإسرائيلي في قطر ومع قادة المنظومة الأمنية في وقت لاحق من هذا المساء".

هذا وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه من المتوقع "الإفراج عن أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين يوم الأحد المقبل".

ومساء الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي لدى لقائه أهالي الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، إن الصفقة المتوقعة في غزة ستنجز خلال"ساعات أو أيام"، وستشمل جميع الرهائن.