العالم اليوم - أوبك: تراجع إنتاج النفط الروسي 4.2% في 2024

انتم الان تتابعون خبر أوبك: تراجع إنتاج النفط الروسي 4.2% في 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 06:29 مساءً - قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأربعاء، إن إنتاج روسيا من النفط الخام تراجع 4.2 بالمئة إلى 9.17 مليون برميل يوميا في العام الماضي مقارنة مع 9.57 مليون برميل يوميا في 2023، في ظل تخفيضات دول المنظمة للإنتاج لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وبلغ إنتاج النفط الروسي في ديسمبر 8.985 مليون برميل يوميا بانخفاض ستة آلاف برميل عن نوفمبر، لكنه يزيد بقليل عن حصة الإنتاج الروسي البالغة 8.98 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط.

وتضم مجموعة أوبك+ الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجين مستقلين منهم روسيا.

وتعهدت موسكو بتعويض الإنتاج الزائد في الشهور السابقة.

ومن المتوقع أن تزيد حصتها إلى 9.004 مليون برميل يوميا اعتبارا من أبريل.