Haval تصنع سيارات جديدة في روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 11:26 صباحاً - أعلنت شركة Haval أن مصانعها الموجودة في روسيا ستصنع نماذج جديدة من سيارات "H6" .

وأشارت الشركة إلى أن سيارتها الجديدة ستتميز عن سيارات"H6" السابقة بتصميم خارجي أكثر عصرية، وسيتغير فيها تصميم ممتصات الصدمات والصندوق الخلفي وبعض العناصر الخارجية، وستحصل على مصابيح بتصميم جديد تعمل بتقنيات LED.

وستأتي المركبة بهيكل كروس أوفر طوله 4 أمتار و78 سم، عرضه 189 سم، ارتفاعه 172 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه ستكون 281 سم.

وستحصل السيارة على مقاعد مخصصة لخمسة ركاب مزودة بأنظمة تدفئة، كما ستجهز بشاشة تعمل باللمس للتحكم بأنظمة المولتيميديا، وشاشة أمام السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، ونظام لتشغيل المحرك عن بعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات مسافات، وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام للحفاظ على المسار أثناء الحركة على الطرقات السريعة.

وتبعا للتسريبات فإن السيارة ستزود بمنظومة هجينة فيها محرك كهربائي ومحرك بنزين بسعة 1.5 ليتر يولد عزما يعادل 116 حصانا، كما ستزود بناقل سرعة أوتوماتيكي، ونظامي دفع أمامي ورباعي.