Xiaomi تطلق شاحنا بمواصفات غير مسبوقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 11:26 صباحاً - أعلنت Xiaomi عن إطلاق شاحنها المحمول الجديد الذي يوفر للمستخدمين ميزات وتقنيات متطورة.

أكثر ما يميز جهاز " Power Bank 10000" الجديد هو أنه يؤمن سرعة كبيرة في شحن الهواتف والأجهزة المحمولة باستطاعة تصل إلى 120 واط، إذ يمكن من خلاله شحن بطارية الهاتف في غضون ربع ساعة تقريبا.

حصل الجهاز على هيكل خارجي أنيق التصميم أبعاده (36/48/143) ملم، وزنه 318 غ، وجهّز بمنفذي USB-C يمكنان من شحن جهازين بوقت واحد، كما زوّد بشاشة صغيرة تظهر للمستخدم بيانات الشحن.

وزوّد الجهاز ببطارية داخلية بسعة 10000 ميلي أمبير، يمكن شحن 75% من سعتها خلال 15 دقيقة فقط في حال تم شحنها بشاحن باستطاعة 90 واط.

وأشارت Xiaomi إلى أن الجهاز سيطرح في الأسواق العالمية بسعر 50 دولارا تقريبا، وستطرح منه نسخة أبسط بقوة شحن 33 واط، سيكون سعرها 33 دولارا تقريبا.