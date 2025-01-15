Itel تعلن عن أحدث هواتفها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 11:26 صباحاً - أعلنت Itel عن هاتفها الذكي الجديد الذي صممته ليكون منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد المحمولة.

حصل هاتف itel Zeno 10 على هيكل مصنوع من البلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (164/76/9) ملم، وزنه 186 غ، وزود بشاشة IPS LCD، مقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، كثافتها تعادل 267 بيكسل/الإنش.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 (Go edition)، ومعالج Unisoc T603، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وكاميرته الأساسية أتت بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات FHD، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 5 ميغابيكسل وزودت بتقنيات التعرف على الوجوه.

زوّد هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وسيطرح في الأسواق العالمية بأسعار منافسة تبدأ من 70 يورو تقريبا.