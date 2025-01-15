أخبار اليمن : الرويشان: موقف اليمن مرتبط بوقف العدوان على غزة

الرويشان: موقف اليمن مرتبط بوقف العدوان على غزة
جدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، التأكيد بأن الموقف اليمني مرتبط بوقف العدوان على غزة.
وأوضح الفريق الرويشان خلال مشاركته اليوم الأربعاء في حفل تخرج دفعات قتالية من قوات حراسة المنشآت وحماية الشخصيات، أن ما تتعرض له بلادنا من عدوان سابق ولاحق يزيدنا قوة وصلابة.
وقال: "نحن في مرحلة ندرك فيها أهمية الاعداد والتدريب والتأهيل، ونبعث رسالة عهد وولاء للسيد القائد بأن تبقى المؤسسة الأمنية الرديف للقوات المسلحة".
وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، أن عملية طوفان الأقصى وموقف دول وحركات الجهاد والمقاومة واليمن تحديدا مثلت نقطة تحول في مسار الصراع مع العدو الصهيوني.
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