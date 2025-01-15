أخبار اليمن : استهداف حاملة طائرات أمريكية للمرة السادسة

استهداف حاملة طائرات أمريكية للمرة السادسةاستهدفت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعدداً من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت العملية العسكرية المشتركة بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك خلال محاولة العدو تنفيذ عمليات لاستهداف اليمن.

وأشارت إلى أن هذا الاستهداف للحاملة يُعد السادس منذ قدومها إلى البحر الأحمر.. مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله.

وجددت القوات المسلحة التأكيد على أنها جاهزة لأي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي وأنها مستمرة في تأدية واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.