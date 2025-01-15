أخبار اليمن : العدو الصهيوني يعلن اصابة 3 من جنوده

العدو الصهيوني يعلن اصابة 3 من جنوده
اعلن جيش العدو الصهيوني، عن إصابة ثلاثة من جنوده، فجر اليوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة خلال اقتحامه بلدة قباطية جنوب جنين، بالضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، اصيب جنديين بجروح خطيرة، و ثالث بجروح طفيفة، جراء انفجار عبوة ناسفة بقوة من الجيش في قباطية.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، بعدها اندلعت اشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية، التي فجرت عبوة ناسفة بجيب عسكري، ما أدى لإعطابه، وإصابة من فيه من جنود.
وأفاد شهود عيان بأن مروحية عسكرية للاحتلال هبطت في مكان الانفجار، ونقلت المصابين.
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