أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 46 ألفاً و707

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 46 ألفاً و707أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 46 ألفاً و707 شهداء و110 آلاف و265 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة، في بيان، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 62 شهيداً و253 مصاباً.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي، وسط وضع إنساني كارثي.