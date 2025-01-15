أخبار اليمن : شديد البرودة وصقيع.. تحذير جديد من الأرصاد

شديد البرودة وصقيع.. تحذير جديد من الأرصادتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً شديد البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع طقساً شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، غرب الجوف، جنوب غرب مأرب ومرتفعات إب مع إمكانية تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في مرتفعات شبوة، حضرموت والمهرة وأجزاء من المناطق الصحراوية، بينما يكون بارداً إجمالاً في محافظات المحويت، تعز، لحج والضالع.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 0.6 في ذمار، 2.2 في عمران، 2.5 في صنعاء.

ودعا المواطنين وخاصة الأطفال وكبار السن ومن يعانون من الأمراض الصدرية والعاملين في الفترات المسائية والصباح الباكر في المناطق آنفة الذكر، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الطقس شديد البرودة والبارد أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وحث المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظاً عليها.