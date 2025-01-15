5 علامات مبكرة لقصور القلب

يجب أن نكون على دراية بالعلامات المبكرة لقصور القلب، للإسراع في الذهاب للطبيب فور ظهورها، للحصول على العلاج المناسب قبل تطور الحالة لمضاعفات خطرة.

نستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، العلامات المبكرة لقصور القلب، وفقًا لموقع "Health Harvard".

علامات قصور القلب المبكرة

1- التعب

عدم قدرة القلب على ضخ ما يكفي من الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم يسفر عن انخفاض الطاقة، مما يؤدي إلى الشعور الدائم بالتعب والإرهاق.

2- تقييد النشاط

يواجه مريض قصور القلب صعوبة كبيرة في ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، لأن شعورهم الدائم بالتعب يجعلهم غير قادرين على القيام بأبسط الأنشطة.

3- السعال

يتسبب قصور القلب في تراكم السوائل في الرئتين، مما يسبب السعال وصفير الصدر.

4- صعوبة التنفس

السوائل المتراكمة في الرئة تزيد من صعوبة استبدالها لغاز ثاني أكسيد الكربون في الدم بالأكسجين النقي، مما يؤدي إلى المعاناة من ضيق التنفس، خاصةً عند الاستلقاء، لأن الجاذبية تسمح للسائل من أسفل الرئتين بالتحرك إلى أعلى الجذع.

5- الوذمة

يصعب على القلب المصاب بالقصور إجبار الدم على العودة من الأطراف السفلية، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في البطن والفخذين والساقين والكاحلين، ومن ثم يزداد الوزن.

- المصدر: "الكونسلتو"