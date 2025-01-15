انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهبانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ترقب تقرير التضخم في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الأمريكية الذي قد يظهر المزيد بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة ليصل إلى 2672.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة لتبلغ 2689.70 دولار.

وواصل الذهب مكاسبه يوم أمس بعد ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، ما عزز قليلًا من الآمال في أن يواصل مجلس الاحتياطي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 29.81 دولار للأوقية، كما خسر البلاديوم 0.3 في المائة إلى 935.89 دولار، بينما استقر البلاتين عند 935.92 دولار.