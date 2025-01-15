أخبار اليمن : الأقصى تدعو للمشاركة في مسيرات الجمعة

الأقصى تدعو للمشاركة في مسيرات الجمعةناقشت اللجنة العليا لنصرة الأقصى في اجتماعها الأسبوعي اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء - رئيس اللجنة العلامة محمد مفتاح، عددا من المواضيع المتصلة بمسارات التوعية والتعبئة والاستنفار والمقاطعة الاقتصادية.

واستعرضت اللجنة تقارير عن النتائج الكبيرة والمهمة التي تم تحقيقها في إطار هذه المسارات نصرة للقضية الفلسطينية والقدس الشريف وإسنادا لإخواننا في قطاع غزة الذين ما زالوا يتعرضون لحرب إبادة شاملة من قبل العدو الإسرائيلي بدعم ومشاركة مباشرة من قبل العدو الأمريكي والبريطاني وباقي دول حلف شمال الأطلسي.

وعبرت عن بالغ التقدير للجهود المبذولة في مختلف تلك المجالات والتفاعل الشعبي المضطرد الذي يعبر عن أصالة قيم شعبنا اليمني وهويته الإيمانية الراسخة.

وأكدت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود في مختلف المسارات بما يعزز ويوسع من حجم الدعم والإسناد لأهلنا في غزة والاستعداد لمواجهة أي طارئ يستهدف الشعب اليمني وأمنه وسيادة بلده.

وباركت العمليات العسكرية المنفذة من قبل القوات المسلحة اليمنية الباسلة وقواتها الصاروخية والمسيرة والبحرية خلال هذا الأسبوع وتحديدا ضد حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية التابعة لها، فضلا عن أهداف حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة منها استهداف ما يسمى بوزارة الدفاع الإسرائيلية ومحطة الكهرباء في أم الرشراش.

وأشادت اللجنة العليا بعمليات المقاومة الفلسطينية الحرة الشجاعة ضد العدو الصهيوني في مناطق متعددة في غزة وما أسفر عنها من خسائر في صفوف العدو وتدمير للعديد من آلياته العسكرية.. مشددة على أن نهج المقاومة والتصعيد العسكري هو وحده الكفيل بإنهاء العدوان وتحقيق النصر الموعود على الصهاينة وداعميهم من الأمريكان والبريطانيين الذين يعيثون فسادا بأمن وسلامة واستقرار الشعوب.

ودعت أبناء الشعب اليمني في العاصمة صنعاء والمحافظات إلى المشاركة المليونية في المسيرات الكبرى التي ستقام عصر يوم الجمعة في ساحة ميدان السبعين بالعاصمة والمحافظات والمديريات مواصلة لإسناد غزة تحت شعار " مع غزة جهادنا متصاعد حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار".

وتوجهت بتحية إكبار وإجلال لأبناء الشعب اليمني على مشاركتهم المليونية في مسيرات يوم الجمعة الماضي وتحديهم البطولي لغارات طيران العدو الأمريكي الاسرائيلي البريطاني التي استهدفت محيط ميدان السبعين، وصمودهم على ذلك النحو الذي جسد نفسية الإنسان اليمني التي جبلت على الشجاعة والثقة بالله والتوكل عليه والخوف منه وحده سبحانه وتعالى.