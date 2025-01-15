أخبار اليمن : فلكيون يحذّرون: استعدوا لقسوة البرد.. وغداً ذروة الصقيع

فلكيون يحذّرون: استعدوا لقسوة البرد.. وغداً ذروة الصقيعجدَّد فلكيون يمنيون تحذيراتهما من اشتداد موجة الصقيع على معظم محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة.

وتَوقَّع الفلكي عدنان الشوافي استمرار انخفاض درجة الحرارة الصغرى خلال الساعات المقبلة، حيث ستشهد ليلتا الخميس والجمعة ذروة موجة الصقيع الحالية على معظم المناطق اليمنية، مشيراً إلى "اشتداد موجة الصقيع مقارنةً بالليلتين الماضيتين".

ونصح الفلكي محمد عياش المزارعين بأخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة بدءاً من الليلة في المناطق الجبلية الأكثر ارتفاعاً (محافظة صنعاء وخاصةً الشرقية، مع محافظة ذمار وشمالي محافظة إب).

من جانبه، حذَّر الفلكي محمد الكبسي من استمرار تأثيرات موجة البرد مع انخفاض جديد في درجات الحرارة بأغلب مناطق صنعاء وذمار، وشرق وجنوب عمران، وشمال إب، وغرب ووسط البيضاء، وأجزاء من صعدة وغرب الجوف وشمال الضالع.

وأشار الكبسي إلى أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة ما بين الصفر إلى 3 درجات فوق الصفر، فيما ستكون الرطوبة مرتفعة ما بين 40 و70%، داعياً المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة البرودة الشديدة والصقيع.