انت الأن تتابع خبر “هتبقا انسان جديد“.. شابة أردنية تكشف عن عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تنظف القولون في 5 دقائق وتعتبر الحل الأمثل للتخلص من البراز المتحجر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد القولون جزءًا أساسيًا من الجهاز الهضمي، ويقوم بدور مهم في امتصاص الماء والعناصر الغذائية المتبقية من الطعام، ولذلك، الحفاظ على صحة القولون أمر بالغ الأهمية لضمان عمله بشكل سليم، فتنظيف القولون باستخدام الأعشاب الطبيعية أصبح خيارًا شائعًا بين الكثيرين، حيث تساعد الأعشاب في تحفيز حركة الأمعاء وتنظيف الفضلات المتراكمة.

فوائد عشبة السنا

من بين الأعشاب التي تستخدم لتنظيف القولون، تأتي عشبة السنا كأحد الخيارات الفعالة.

تعمل السنا على تحفيز حركة الأمعاء، مما يساعد في التخلص من الفضلات المتراكمة داخل القولون.

يعتبر السنا ملينًا طبيعيًا، ولكن من الضروري استخدامه تحت إشراف طبي، نظرًا لآثاره الجانبية المحتملة مثل الغثيان.

تاريخيًا، استخدم القدماء هذه العشبة بطريقة مشابهة لتحضير الشاي، ويمكن تحسين طعمها بإضافة القرفة أو الزنجبيل.

الليمون لتنظيف القولون

من الطرق الطبيعية الأخرى لتنظيف القولون، ينصح بتناول عصير الليمون الطازج على الريق.

يساعد الليمون في تحفيز الهضم وتنظيف القولون عند مزجه مع ماء دافئ وقليل من العسل ورشة من الملح.

يفضل تناول هذا المزيج صباحًا قبل تناول الطعام لتحقيق أفضل النتائج في تنظيف القولون وتحفيز الجهاز الهضمي.

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