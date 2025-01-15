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رياض - احمد صلاح - خلطة سحرية لتطويل الأظافر وتبييضها وتقويتها سريعاً بمكونات منزلية، إن شكل ومظهر الأظافر هو ما تحرص العديد من الفتيات والنساء إلى الحصول عليها، حيث أن التمتع بأظافر قوية وطويلة هو مبتغى الكثير من الفتيات، والوصول إلى ذلك يستدعى بذل الكثير من العناء والجهد، وصرف العديد من الأموال الباهظة، في استخدام مستحضرات التجميل التي تساعد على تغذية الأظافر، لذا تلعب الوصفات الطبيعية دور كبير في مد التغذية اللازمة للأظافر، وظهورها بمظهر صحي.

خلطات لتطويل الأظافر

العناية بالأظافر هو أحد مظاهر العناية التي تلجأ إليها الفتيات للظهور بمظهر لائق، حيث أن الأظافر تعد جزء رئيسي من جمال المرأة،

وعادة ما تتأثر الأظافر بالأعمال المنزلية التي تقوم بها المرأة، لذا تسعى غالبية النساء إلى عمل روتين عناية خاص بها يعتمد على بعض الخلطات الطبيعية.

ولهذا سوف أقدم لكم خلطة سحرية لتطويل الأظافر وتعمل علي تبييضها وعدم تكسرها.

خلطة بيكربونات الصودا وزيت الزيتون لتطويل وتقوية الأظافر

تساعد تلك الخلطة في الحفاظ على تقوية الأظافر وعدم تكسرها وهو الأمر الذي تفعله بيكربونات الصودا، بينما يساعد زيت الزيتون في تغذية الأظافر وجعلها تبدو بمظهر لامع.

الطريقة

نحضر وعاء عميق ونضع به ملعقتان كبيرتان الحجم من زيت الزيتون،

ونضيف إليه ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا، ونمزجهم جيداً،

ثم نضيف إليهم كوب كبير من الماء، ونقوم بوضع اليد فيه لمدة خمسة عشر دقيقة،

ثم نقوم بغسل اليد بالماء الفاتر.

خلطة عصير البرتقال لتطويل الأظافر وزيادة نموها

يعمل فيتامين سي المتوافر في البرتقال بكثرة على تنشيط عملية إنتاج الكولاجين، كما إنه يعمل تحفيز نمو الأظافر ويحميها، ويحافظ على صحتها،

نقوم بنقع اليد في عصير البرتقال لمدة لا تقل عن عشرة دقائق، ثم نقوم بغسل اليد بالماء الفاتر، يفضل استخدام هذه الوصفة بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

زيت الزيتون لتطويل الأظافر وتقويتها

يساعد استخدام زيت الزيتون في تغذية الأظافر بقوة، بفضل احتوائه على بعض الأحماض الدهنية،

بجانب احتوائه على فيتامين e والذي بدوره يقوم بتنشيط الدورة الدموية، وبالتالي تحسين وضع الأظافر المتضررة.

الطريقة

نقوم بتدفئة زيت الزيتون قليلا ً، ثم نقوم بدهنه على الأظافر قبل النوم مباشرة، ومن

ثم ارتداء بعض القفازات المصنوعة من القطن،

وهناك طريقة أخرى للاستفادة من زيت الزيتون، من خلال نقع اليد به لمدة نصف ساعة قبل النوم يومياً.

وصفة الطماطم لتطويل الأظافر وتقويتها

تحتوي الطماطم علي نسبة كبيرة من البيوتين والذي يعمل علي زيادة طول الأظافر وتعزيز نموها.

كما تقوم بمنحك أظافر سميكة ولامعة لغناها بالفيتامينات التي تحافظ علي صحة الجلد المحيط بها.

مكونات الوصفة

1/2 ثمرة طماطم طازجة.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير وكيفية الاستخدام