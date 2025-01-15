نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى الحصول على خدمات الدولي المصري عمر مرموش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تطورات انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

ووفقًا لخبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فأن مانشستر سيتي قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال رومانو:" العرض المقدم من إدارة السيتي لا يرضي طموحات النادي الألماني حتي الآن، إلا أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الطرفين للوصول إلى المقابل المادي المناسب لحسم الصفقة".

وأشارت تقارير ألمانية، أن آينتراخت فرانكفورت يريد الحصول على 80 مليون يورو مقابل انتقال مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي في الانتقالات الشتوية الحالية، في حين يريد الفريق السماوي إنهاء اصلفقة مقابل 60 مليون يورو فقط.