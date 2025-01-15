العالم اليوم - صفقة غزة.. شروط إسرائيلية جديدة من شأنها "نسف" التفاوض

انتم الان تتابعون خبر صفقة غزة.. شروط إسرائيلية جديدة من شأنها "نسف" التفاوض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 02:21 مساءً - أفاد مصدر مطلع على سير مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لـ"دوت الخليج"، بأن شروطا جديدة وضعتها حكومة إسرائيل من شأنها نسف المفاوضات.

ومن ضمن هذه الشروط، اشتراط إسرائيل البقاء في عمق 700 متر داخل مدينة رفح.

وحسب المصدر فإن إسرائيل متمسكة بمبدأ الفيتو على أسماء الأسرى بعد تقديم القائمة من قبل حماس وإعطاء الموافقة الإسرائيلية على هذه الأسماء.

وأفاد المصدر بأن جلسة مفاوضات، الثلاثاء، امتدت لأكثر من 10 ساعات دون التوصل إلى تفاهمات بشأن النقاط الخلافية.

وأكد المصدر وجود جلسة أخرى، الأبعاء، في محاولة لتجاوز هذه العقبات لكن مستوى التفاؤل ينخفض مع تمسك إسرائيل بالشروط السابقة.

ونقل موقع "والا" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن فرق التفاوض في قطر تواصل العمل على تفاصيل خطوات تنفيذ الاتفاق.

وبحسب المسؤول: "هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها حماس مستعدة لإجراء مفاوضات حقيقية، بشأن التفاصيل، هناك الآن تقليص في تفاصيل العديد من القضايا في وقت واحد، مع تدفق الرسائل بسرعة بين الجانبين".

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "إسرائيل تأمل أن تقدم حماس اليوم جوابا نهائيا بشأن صفقة الرهائن اليوم".

وعقد رئيس الوزراء نتنياهو، الثلاثاء، مشاورات مع رؤساء فريق التفاوض وكبار المسؤولين الأمنيين بشأن تقدم المحادثات والقضايا التي لا تزال بحاجة إلى إغلاق.

وبحسب مسؤول إسرائيلي كبير مشارك في المحادثات: "هناك خط ساخن بين القدس وفريق التفاوض في الدوحة. يتم إعداد تقارير الوضع باستمرار ويتم إجراء تقييمات للوضع مرتين في اليوم".

وأشار المسؤول إلى أنه حتى تستجيب حماس في غزة، تواصل فرق التفاوض في قطر العمل على تفاصيل خطوات تنفيذ الاتفاق، مثل "القوائم النهائية للسجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة، وترتيب إطلاق سراح الرهائن، والجدول الزمني الدقيق لإعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والمنطقة العازلة، وقضايا أخرى".