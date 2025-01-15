المنافسة تحتدم والإثارة تتضاعف مع اقتراب ختام بطولة عمان الدولية لكرة الطاولة

تنظيم البطولة يحصد إشادات دولية

أعرب ضيوف البطولة عن إعجابهم بالمستوى التنظيمي المتميز لمنافسات بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة (رجال وسيدات) لعام 2025، مثمنين الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد العماني لكرة الطاولة لتقديم مختلف التسهيلات لهم كلاعبين ومشاركين بالبطولة، حيث أعرب اللاعب الهندي هامريت ديساي وأحد المصنفين بالبطولة بأنه يحرص كل الحرص على الحضور بمختلف البطولات التي تقام في سلطنة عمان، مشيرا الى أن هذه المشاركات المتعددة أتاحت له الفرصة الكافية للتعود على اللعب في الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وتأقلمه على نوعية الطاولات المستخدمة بالبطولات، وكذلك نوعية الطعام المقدم خلال أيام البطولة، مؤكدا بأن هذه التسهيلات والخدمات تعطي ارتياحا كبيرا للاعبين في تقديم مستويات طيبة طيلة أيام البطولة، وثمّن ديساي الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة شاكرا لهم على أدوارهم الكبيرة تجاه اللاعبين واللاعبات المشاركين بالبطولة.

من جهتها قالت اللاعبة الكورية الجنوبية سهو يو وون (المصنفة العالمية رقم 20 على مستوى العالم) بأن بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة (رجال وسيدات) لعام 2025 تعد من الأحداث والمحطات المهمة لكرة الطاولة بالمنطقة، مضيفة بأنها تتواجد بشكل سنوي في البطولة وتسعى الى تقديم كل ما لديها من امكانيات فنية لتحقيق أعلى النتائج والمكاسب الممكنة، وأضافت سهو يو وون، التنافس يعد صعبا جدا في مثل هذه البطولات خصوصا مع تواجد كبار المصنفين والمصنفات من مختلف أقطار العالم، لافتة الى أنها ستحرص على تقديم كل ما لديها من امكانيات عالية لتقديم مستويات متقدمة للوصول الى الاهداف والطموحات المرجوة من مشاركتها في هذا الحدث الدولي، وتحقيق لقب على الأقل من بين الالقاب الخمسة بالبطولة.

وقد سجلت منافسات الدور الرئيسي لبطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة (رجال وسيدات) لعام 2025 اثارة وندية عالية، وذلك ضمن البطولة التي تقام حاليا بتنظيم من الاتحاد العماني لكرة الطاولة بالتعاون مع مؤسسة كرة الطاولة العالمية، وذلك بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث دشن اللاعبون المصنفون حضورهم القوي مساء أمس وفي مقدمتهم اللاعب الياباني توموكازو هاريموتو (المصنف العالمي رقم 3)، والألماني ديميتريج أوفتشاروف (المصنف العالمي رقم 19)، والنيجيري كوادري أرونا (المصنف العالمي رقم 21)، والصيني شيانغ بينغ (المصنف العالمي رقم 24) وغيرهم من اللاعبين المصنفين.

ونجح اللاعب هاريموتو (المصنف الاول في البطولة والثالث عالميا) من تحقيق انتصار مريح على حساب اللاعب الايراني نافيد شمس بنتيجة 3-0 لينتقل الى دور ال16، ويطمح هاريموتو الى تحقيق لقب جديد بعد تحقيقه للقب بطولة قطر الدولية في الاسبوع المنصرم بالعاصمة الدوحة، في حين نجح اللاعب الصيني هوانج من الفوز على حساب اللاعب الهندي ماناف تاكار بنتيجة 3-1، وتعرض اللاعب النيجيري ارونا كودري للخسارة أمام لاعب هونج كونج يان تشينج بنتيجة 3-0. وعلى مستوى منافسات الزوجي المختلط، فاز فريق هونج كونج والمكون من وونج ودوو على اللاعبين اليابانيين ماهارو وساتوكي بنتيجة 3-2 في لقاء حمل الكثير من الاثارة والتنافس العالي في جميع أشواطه، في حين نجح الثنائي الفرنسي والمكون من بوريت وهوكارتفي اقصاء نظيرهما السنغافوري كوين وجيان بنتيجة 3-1 والصعود الى ربع النهائي من فئة الزوجي المختلط. وفي وقت لاحق من مساء أمس، دشنت اللاعبات المصنفات مشوارهن في فردي السيدات، وتصدرت اللاعبة اليابانية ساتسوكي أودو قائمة اللاعبات باعتبارها المصنفة العالمية رقم (8) على صدارة ترتيب اللاعبات وبجوارها اللاعبة البرازيلية برونا تاكاهاشي (المصنفة العالمية رقم 19)، والفرنسية بريثيكا بافاد (المصنفة العالمية رقم 20) والعديد من اللاعبات المصنفات الأخريات.

وشهدت منافسات بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة تغطية اعلامية مميزة، حيث يتواجد فريق اعلامي من قناة IMG المالكة لحقوق النقل والبث المباشر من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، حيث يفوق عدد المتابعين عبر مختلف المنصات الاعلامية التابعة للاتحاد الدولي لكرة الطاولة وكذلك مؤسسة كرة الطاولة العالمية، الملايين من المتابعين حول العالم ومن ضمنها منصات الانستجرام واليوتيوب للاتحاد الدولي لكرة الطاولة، كما يقوم ممثلو القناة الرياضية بتغطية تلفزيونية يومية من قلب الحدث الى جانب ممثلي الصحف المحلية، وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تذليل كافة الصعاب، بهدف تسهيل مهام وأداء الاعلاميين المشاركين في تغطية منافسات البطولة.