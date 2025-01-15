الاتحاد المدرسي يشارك فـي اجتماع الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية بليبيا

شاركت سلطنة عمان، بأعمال الاجتماع الـ44 للمكتب التنفيذي في الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، المنعقد مؤخراً في العاصمة الليبية طرابلس ممثلة في يوسف بن عوض بيت سليم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية رئيس اللجنة الفنية العليا. ويعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز الرياضة المدرسية في العالم العربي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، والعمل على تطوير البرامج والأنشطة الرياضية التي تستهدف الطلاب. ومن ابرز نتائج الاجتماع الموافقة على طلب استضافة المملكة الأردنية الهاشمية بطولة مدرسية في أغسطس 2025 تزامنا مع مؤتمر علمي، والموافقة على طلب استضافة دولة ليبيا بطولة مدرسية في أغسطس 2026م. وتعزيز التعاون الاقليمي من خلال الموافقة على مشروع اتفاقية الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، لتعزيز العمل المشترك في مجالات التربية البدنية والرياضة المدرسية.

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