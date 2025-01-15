محادثات بين بكين ومانيلا بشأن بحر الصين الجنوبي

بكين ـ د.ب.أ: قال وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو إنه من المقرر أن تجري بكين ومانيلا محادثات بشأن نزاعهما في بحر الصين الجنوبي، في ظل تصاعد التوترات مجددا بسبب تواجد سفينة صينية عملاقة في المياه المتنازع عليها.

وأفادت وكالة «بلومبرج» للانباء بأن وزير الخارجية الفلبيني أبلغ الصحفيين بعد إحاطة مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا، بأن المناقشات التحضيرية جارية في شيامن، بينما من المقرر أن يتم عقد اجتماع بين نواب الوزراء، اليوم الخميس.