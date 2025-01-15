مجازر العدوان الإسرائيلي مستمرة بغزة.. توقعات بانفراجة بالمفاوضات وتسريبات لـ«اليوم التالي»

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الشامل على الفلسطينيين في قطاع غزَّة مستمرًّا في ارتكاب المجازر، وسط توقعات بانفراجة قريبة بالمفاوضات وتسريبات حول ترتيبات اليوم التالي لوقف إطلاق النار.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين خلال 24 ساعة ضد العائلات في قطاع غزَّة وصل منها المشافي ـ حتى إعداد الخبر ـ 19 شهيدًا و71 مُصابًا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 46584 شهيدًا و109731 مُصابًا من السابع من اكتوبر 2023م.

وتزداد عمليات القصف في مختلف مناطق قطاع غزَّة، وكان أعنفها في مدينة غزَّة التي استشهد فيها أكثر من أربعين في سلسلة من الغارات التي امتدَّت من شرقها إلى غربها.

وفجر أمس قصفت طائرات الاحتلال منزل الصحفي أيمن العمريطي بحي الدرج شرق مدينة غزَّة ما أسفر عن استشهاد ابنته وإصابته وأفراد عائلته.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في الطابق الثالث من عمارة الولاء في شارع النفق شرق مدينة غزَّة.

وشهدت المناطق الشمالية عمليات لنسف المنازل شمال غزَّة، كما شنَّ جيش الاحتلال سلسلة غارات على مدينة دير البلح وسط القطاع، ارتقى خلالها عدد من الشهداء.

سياسيًّا قال الرئيس الأميركي المنتخب ترامب: إننا قريبون جدًّا من إنجاز صفقة الرهائن ربما بنهاية الأسبوع وإذا لم يحدث ذلك ستكون هناك مشكلات كبيرة.

وأضاف لشبكة فوكس نيوز: لقد فهمت أنهم يقتربون من إبرام الصفقة، ربما بحلول نهاية الأسبوع.

وأفادت صحيفة إسرائيل اليوم في افتتاحيتها: بدء العد التنازلي .. بدء عد الساعات للإعلان عن الصفقة «ثلاثة مراحل تنتهي بالإفراج عن جميع المختطفين مقابل آلاف الأسرى الفلسطينيين وعودة النازحين وإدخال المساعدات».

أما المرحلة الثالثة فهي إعادة إعمار غزَّة وترتيبات اليوم التالي للحرب.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار لصحيفة «يسرائيل هيوم» في وقت سابق إن الصفقة تتقدم بسبب رغبة ترامب في تقديم إنجاز قبل دخول البيت الأبيض.

ولدى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن خطة شاملة لإعادة الإعمار وشكل الحكم في قطاع غزَّة بعد الحرب.

وقبيل إعلان الخطة أفاد موقع أكسيوس نقلًا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية إنها تتضمن آليَّة حكومية بالتعاون مع المجتمع الدولي والدول العربية مع ضرورة الإصلاح في السُّلطة الفلسطينية وضمها إلى الإدارة المستقبلية في غزَّة، رغم المعارضة الإسرائيلية.