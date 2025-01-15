روسيا تشن هجوما جويا هائلا على أوكرانيا

كييف ـ د.ب.أ: أعلن وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان هالوشينكو، أن روسيا شنت هجوما جويا هائلا على أوكرانيا مما أجبر الدولة على فرض انقطاعات وقائية للكهرباء.
وقال هالوشينكو، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «يواصل العدو إرهاب الأوكرانيين»، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ أثناء التهديد المستمر ومتابعة التحديثات الرسمية.
وأعلنت شركة الطاقة الحكومية «أوكرينيرجو» عن انقطاعات طارئة للكهرباء في مناطق خاركيف وسومي وبولتافا وزابوريجيا ودنيبروبيتروفسك وكيروفودهارد.
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