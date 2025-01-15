نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: لدينا خطة لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس خلال عامان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الانجاز خلال بناء 150 الف فصل جديد خلال العشر سنوات الماضية، في أماكن نائية بصعيد مصر، من اصل 480 الف فصل داخل مصر.

أسار وزير التعليم خلال لقاءه بالصحفيين ضمن الحوار المجتمعي المنعقد الآن بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية لمناقشة نظام البكالوريا المصرية، إلى أن خلال هذا العام أصبح نصاب المعلم داخل الفصل 16 حصة بالاسبوع، ومايتعدى عن ذلك سيكون في سعر اضافي للحصة قيمتها 50 جنيه، مما ساهم في تحسين الظروف المادية للمعلمين.



وشدد وزير التعليم، أن هناك خطة خلال العامين القادمين، بإلغاء الفترات المسائية للمدارس، ولا تتعد 3 الاف مدرسة على مستوى الجمهورية، وخاصة بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

وأوضح عبد اللطيف، أنه لا يوجد مدارس يتعد الفصل بها عن 50 طالب، سوى مدارس قليله جدا، وجاري التغلب عليها.