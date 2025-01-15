العالم اليوم - اتفاق غزة.. الصحة المصرية ترفع درجة الاستعداد في معبر رفح

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 03:25 مساءً - علمت "دوت الخليج" من مصادر مصرية مطلعة، الأربعاء، أن إدارة الحجر الصحي بمعبر رفح البري تلقت تعليمات من وزارة الصحة المصرية برفع درجة الاستعداد ومراجعة التجهيزات البشرية والتقنية اللازمة للتعامل مع أية مستجدات في المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك تزامنا مع تنامي المؤشرات على قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الأمر الذي قد يسهل استئناف عملية إجلاء المصابين الفلسطينيين من داخل القطاع للعلاج في المستشفيات المصرية.

كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن جمعية الهلال الأحمر بمحافظة شمال سيناء تعكف حاليا على حصر وفرز كميات المساعدات الإنسانية المكدسة في مخازن العريش والتي تقدر بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإعاشة وذلك استعدادا لأية توجيهات محتملة في الفترة المقبلة بنقل تلك المساعدات إلى معبر رفح.

وفي الوقت الراهن يتراوح عدد شاحنات المساعدات التي تصل يوميا إلى قطاع غزة من الجانب المصري بين 50 إلى 90 شاحنة فقط ومن المرتقب أن يتضاعف هذا العدد إلى 600 شاحنة يوميا في حالة دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وذلك بحسب التسريبات المتداولة حول مفاوضات الدوحة.

كما علم مراسل "دوت الخليج" بالقاهرة أن فريقا أمميا معنيا بالشؤون الإنسانية من المقرر أن يتوجه إلى معبر رفح المصري الإثنين المقبل لمراجعة آليات العمل بالمعبر وتفقد المركز اللوجيستي التابع للهلال الأحمر المصري.

وتطالب مصر بوضع حد للمعاناة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها المواطنون في القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية لهم من دون قيود أو عراقيل.