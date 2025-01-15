وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لملفات عمل قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 03:32 مساءً - عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً اليوم مع قيادات قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات العمل الرئيسية والمشروعات الجارية على أرض المحافظات .

وشهد الاجتماع استعراض موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية للديوان العام للوزارة في العام المالى 2024 – 2025 ، والاعتمادات المدرجة لدواوين عموم المحافظات ، وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية وإزالة أية عوائق أو تحديات وتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات.

كما تطرق الاجتماع إلى عرض موقف إعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة والمخططات التفصيلية للمدن والقرى ، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التنمية العمرانية وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية في سرعة الانتهاء من كافة الأحوزة العمرانية على مستوي جميع المحافظات .

وتطرق الاجتماع إلى متابعة مستجدات ملفات تطوير المناطق الصناعية على أرض المحافظات وإعداد مخططات تفصيلية لها ، ومراكز التدريب الحرفى على أرض المحافظات لتدريب الشباب من 18 إلى 25 سنة على بعض الحرف وتوفير فرص عمل لهم بالتعاون مع المحافظات .

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك في توفير فرص عمل لأبناء المحافظات ، حيث وجهت الدكتورة منال عوض بأهمية المرور الدوري من إدارة برنامج مشروعك على المقار المختلفة بالمحافظات لمتابعة جهودها في التعاون مع الشباب والمترددين على تلك المقار بما يساعد في زيادة فرص العمل وتذليل أي عقبات أو تحديات أمام الراغبين في الاستفادة من مشروعك الذى تتعاون فيه الوزارة مع 6 بنوك وطنية وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق تنفيذ رؤية الدولة المصرية في مواجهة البطالة .

وخلال اللقاء تابعت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع المخلفات البلدية الصلبة والمجازر الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية ( الأسواق – المواقف – نقاط الإطفاء ) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالمحافظات المستهدفة ، بالإضافة إلى موقف تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وكذا تشجير وزراعة الطريق الدائرى في نطاق محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – والقليوبية ) .

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة دور الوزارة في دعم جهود الوزارات والجهات المعنية في السيطرة على أسعار السلع الغذائية والتوسع في إقامة " أسواق اليوم الواحد " بما يساهم في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين ، بالإضافة إلى تطوير الأسواق والمواقف على أرض المحافظات .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق اليومي والمتابعة الدورية بين الإدارات المعنية بقطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة مع الوزارات المركزية والمحافظات لسرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة في العام المالى الحالي وكذا تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في الملفات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية .