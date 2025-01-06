بهذه الطريقة.. فيفي عبده تهنئ جمهورها بعيد الميلاد المجيد

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة فيفي عبده، جمهورها بعيد الميلاد المجيد، من خلال مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

فيفي عبده تهنئ جمهورها بعيد الميلاد المجيد

وقالت فيفي عبده: "إخواتي الأقباط كل سنة وإنتو طيبين. النهاردة عيد الميلاد المجيد، كل سنة وإنتو بخير ودايما طيبين ودايما حبايبي ودايما بحبكو جدا، عايزة أقول لكم اتبسطوا والنهاردة تقضوا يوم حلو، والأيام دي كلها أعياد".

فيفي عبده على صورة الغلاف لأحدث أغاني الرابر ويجز

ومن ناحية اخري، ظهرت فيفي عبده مؤخرا على صورة الغلاف لأحدث أغاني الرابر ويجز، وتحمل الأغنية اسم "أنا".

أحدث أعمال فيفي عبده

كما تواصل فيفي عبده الفترة الحالية تصوير مسلسل العتاولة 2، يدور العمل في إطار اجتماعي شعبي، وتقدم فيفي من خلاله شخصية الحاجة شديدة وهي سيدة أعمال غنية وطيبة، وصديقة لـ السقا وطارق لطفي ويستشيرونها في العديد من الأمور.

ابطال مسلسل العتاولة

ومسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

اخر اعمال فيفي عبده

وكان آخر أعمال الفنانة فيفي عبده كانت في دراما رمضان 2022 من خلال مشاركتها في مسلسل «شغل في العالي»، وكان العمل من بطولة شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس، وبيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم السابق ميدو، ومن تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل