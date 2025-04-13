الفنان منير مكرم يكشف تفاصيل جنازة المنتج صلاح حسن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 04:40 مساءً - أعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن موعد ومكان جنازة المنتج الراحل صلاح حسن الذي توفي صباح اليوم الأحد.

وقال مكرم في تصريحات إعلامية: "سيتم إقامة صلاة الجنازة على جثمان الراحل عقب صلاة العصر اليوم في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة".

قدم المنتج الراحل صلاح حسن العديد من الأفلام السينمائية المميزة على مدار مسيرته، ومن أبرز أعماله دور شطرنج وفيلم الديلر ورحلة ذهاب، وفيلم أيام صعبة والعديد من الأفلام الأخرى

أما عن آخر أعماله، فقد كان فيلم "دور شطرنج" الذي يناقش فكرة التفرقة بين الذكاء والغرور من خلال قصة رئيس محكمة يرسل له عدوه قاتلًا مأجورًا، فيقرر القاتل أن يلعب معه لعبة شطرنج لتحديد مصيره.

الفيلم من تأليف خالد الشيباني، إنتاج صلاح حسن، وإخراج رامي أيمن، ويضم مجموعة من النجوم مثل سامح الصريطي، ورامي غيط، ومنير مكرم، وصبري عبدالمنعم.