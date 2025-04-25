"من بيع الآيس كريم للنجومية".. هاجر الشرنوبي تتصدر التريند بعد كشفها عن أصعب لحظات حياتها

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة هاجر الشرنوبي محركات البحث بعد تصريحات مؤثرة كشفت خلالها عن أصعب الفترات التي مرت بها في حياتها، وذلك خلال استضافتها في برنامج تليفزيوني على قناة النهار.

وقالت هاجر، في حديثها، إنها اضطرت للعمل بائعة آيس كريم على الشواطئ لتغطية تكاليف علاج والدها المصاب بالسرطان، إلى جانب مصاريف دراسة ابنها يوسف، مضيفة: "كنت بشتغل شفتين ورا بعض علشان أقدر أجمع الفلوس بسرعة، كانت فترة صعبة جدًا".

واستعادت الشرنوبي موقفًا أثر فيها بشدة، قائلة: "كنا في عز الصيف، وطلبت مية من المدير رفض يديني علشان كانت غالية، وجت بنت صغيرة وادتني مية، ساعتها صعبت عليا نفسي جدًا، والموقف ده محفور جوايا لحد النهارده".

وأضافت: "بعد ما حققت شهرة، رجعت نفس المكان واتذكرت كل حاجة، والغريب إن نفس المدير اللي رفض يساعدني جه وطلب مني شغل، بس للأسف مقدرتش أساعده".

من جهة أخرى، تألقت هاجر الشرنوبي خلال الموسم الرمضاني الحالي بمشاركتها في مسلسل "حكيم باشا" الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني 2025، ويشهد تقديم النجم مصطفى شعبان للدراما الصعيدية لأول مرة في مشواره، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج شركة سينرجي.