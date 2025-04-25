نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي أمام جوانجو في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق جوانجو الكوري جنوبي بعد قليل بستاد الانماء ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل الهلال أمام جوانجو

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حسان تمبكتي، رينان لودي، كاليدو كوليبالي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ماركوس ليوناردو.

خط الهجوم: ميتروفيتش، سالم الدوسري، مالكوم اوليفيرا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وجوانجو



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