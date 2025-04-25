ريم مصطفى تتصدر تريند جوجل بعد تصريحات جريئة: "أكتر إشاعة ضايقتني إني سبب انفصال أصالة وطارق العريان.. وحبيت إشاعة ارتباطي بمحمد صلاح!"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة ريم مصطفى محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد حلولها ضيفة على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، والذي يُعرض على قناة ON، حيث فجرت خلال اللقاء العديد من التصريحات الجريئة التي أثارت تفاعلاً واسعاً بين جمهورها ومتابعيها.

وأكدت ريم خلال اللقاء أنها تعرضت على مدار السنوات الماضية لعدد كبير من شائعات الزواج والانفصال، دون أن يكون لأي منها أساس من الصحة، مشيرة إلى أن هذه الشائعات كانت مصدر إزعاج لها ولأشخاص مقربين منها.

وقالت ريم: "أنا مشغولة بحياتي الشخصية وشغلي، حياتي الشخصية دايرة مقفولة عليا، وكل الكلام اللي بيطلع إشاعات مالوش أي أساس، والانطباع اللي الناس واخداه عني مش دايمًا بيكون حقيقي".

واعتبرت ريم أن أكثر شائعة أزعجتها كانت الزجّ باسمها في انفصال النجمة أصالة نصري عن المخرج طارق العريان، قائلة: "دي أكتر شائعة ضايقتني، لأن أصالة حبيبتي، وشام بنتها صحبتي جدًا، والشائعة دي كانت أول شائعة تطلع عليا وسببتلي توتر كبير". وأوضحت أنها التقت بأصالة بعد انتشار الشائعة، وأن الأخيرة كانت على علم بالحقيقة، مضيفة: "الشائعات دي لما تطلع على ناس تعرفهم بتكون مزعجة جدًا".

وعن أغرب الشائعات التي طاردتها، كشفت ريم مصطفى بابتسامة عن إشاعة ارتبطت بها اسمها عالميًا، قائلة: "في إشاعة حبيتها، وهي إنّي مرتبطة بمحمد صلاح، وأنا في الحقيقة عمري ما شوفته أصلاً!".

حديث ريم الصريح والعفوي لاقى تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع باسمها إلى صدارة التريند، خاصة وأنها نادرًا ما تتحدث عن حياتها الخاصة، وتفضل دائمًا التركيز على مشوارها الفني، الذي يشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

يُذكر أن ريم مصطفى تُعد واحدة من أبرز النجمات في جيلها، وقد حققت نجاحات لافتة في الدراما والسينما، كما أنها معروفة بأناقتها وخفة ظلها، وهو ما بدا واضحًا خلال اللقاء الذي جمعها بالجمهور بشكل صادق وإنساني بعيدًا عن التصنع.