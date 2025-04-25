بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2025.. الإفراج بالعفو عن 746 نزيلا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أبريل 2025 06:37 مساءً - بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء 2025 وتنفيذاً لقرار السيد/رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو، فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (746) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع .