منشور مؤثر.. حلا شيحة تثير الجدل من احدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الفنانة حلا شيحة حالة من الجدل بعدما شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صور من أحدث ظهور لها، وظهرت مرتدية الحجاب.

حلا شيحة تثير الجدل من احدث ظهور لها

وعلقت حلا: "تأمل (الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته).. يقول تعالى (وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46) فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (47) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ۖ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (48) وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (49) سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ (50) لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (51) هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ)".

واختتمت حلا شيحة تعليقها بالإشارة إلى القدس وفلسطين وكتبت "النصر لفلسطين".

حلا شيحة ترتدي الحجاب

سبق، تصدر اسم الفنانة حلا شيحة تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نشرت صورة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بعد عودتها لارتداء الحجاب، وأرفقت بالصورة تعليقًا: "دائمًا الحمدلله".

اخر اعمال حلا شيحة

وكان آخر أعمال الفنانة حلا شيحة الفنية، هو من خلال مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي، وشارك بالمسلسل أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.