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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت الأهلي LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ينتظر عشاق الكرة الإفريقية والمصرية بفارغ الصبر اللقاء المرتقب الذي يجمع النادي الأهلي المصري بفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي وصن داونز من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

لقاء ناري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025

يدخل الأهلي اللقاء بروح معنوية عالية بعد أن حقق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب بجنوب إفريقيا، حيث انتهت المباراة التي أقيمت يوم السبت 19 أبريل على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» بالتعادل السلبي دون أهداف. ويأمل المارد الأحمر في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي القاري وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجله الحافل، والمضي قدمًا نحو لقب خامس على التوالي في البطولة الأهم على مستوى الأندية الإفريقية.

مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة



تُقام مباراة الأهلي ضد صن داونز مساء اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي.

ويمكن متابعة المباراة عبر القنوات التالية:

قناة beIN Sports HD 6 (الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط).

قناة أون سبورتس المفتوحة عبر التردد الأرضي داخل مصر، والتي أعلنت عن إذاعة المباراة مجانًا.

معلق مباراة الأهلي وصن داونز اليوم



سيكون جمهور الكرة على موعد مع الصوت التونسي الشهير عصام الشوالي، الذي سيتولى مهمة التعليق على اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 6، ليضفي بصوته الحماسي طابعًا خاصًا على المباراة المرتقبة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز



من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للنادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - رامي ربيعة - مصطفى العش

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد رضا

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - جراديشار - أشرف بن شرقي

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تعيين الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة لقاء الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويساعده في إدارة اللقاء كل من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه، والتوجولي جوناثان كوفي كحكمين مساعدين، بينما يتولى الرواندي صامويل أويكوندا مهمة الحكم الرابع.

وعلى مستوى غرفة تقنية الفيديو (VAR)، أسند كاف المهمة للحكم الإثيوبي بامالاك تسيما، على أن تعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

مشوار الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025

مشوار الأهلي:

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بنتيجة إجمالية (6-0) وفي دور المجموعات، افتتح مشواره بفوز كبير على إستاد أبيدجان (4-2)، ثم تعادل سلبيًا مع أورلاندو بيراتس، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على شباب بلوزداد (6-1) وتلقى خسارة من شباب بلوزداد (0-1)، قبل أن يعود ويفوز مجددًا على إستاد أبيدجان (3-1) واختتم دور المجموعات بخسارة من أورلاندو (1-2) وفي ربع النهائي، تفوق على الهلال السوداني ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة (1-0) وتعادل في ذهاب نصف النهائي مع صن داونز دون أهداف.

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بنتيجة إجمالية (6-0) وفي دور المجموعات، افتتح مشواره بفوز كبير على إستاد أبيدجان (4-2)، ثم تعادل سلبيًا مع أورلاندو بيراتس، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على شباب بلوزداد (6-1) وتلقى خسارة من شباب بلوزداد (0-1)، قبل أن يعود ويفوز مجددًا على إستاد أبيدجان (3-1) واختتم دور المجموعات بخسارة من أورلاندو (1-2) وفي ربع النهائي، تفوق على الهلال السوداني ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة (1-0) وتعادل في ذهاب نصف النهائي مع صن داونز دون أهداف. مشوار صن داونز:

بدأ صن داونز مشواره بالتفوق على مبابان سوالوز برباعية نظيفة في مجموع مباراتي دور الـ32.

وفي دور المجموعات، تعادل سلبيًا مع مانيما يونيون، ثم تعادل مع الجيش الملكي (1-1)، وحقق فوزًا على الرجاء (1-0)، وخسر أمام نفس الفريق (0-1)، ثم فاز على مانيما يونيون (2-1)، وتعادل مجددًا مع الجيش الملكي (1-1) وفي ربع النهائي، تجاوز الترجي التونسي بالفوز ذهابًا (1-0) والتعادل إيابًا سلبيًا وتعادل سلبيًا مع الأهلي في ذهاب نصف النهائي.

تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا



يمتلك الأهلي سجلًا حافلًا في مواجهاته أمام الفرق الجنوب إفريقية، حيث خاض 35 مباراة، حقق خلالها 12 فوزًا، وتعادل في 12، وتلقى 11 هزيمة.

وسجل لاعبو الأهلي 41 هدفًا في شباك الفرق الجنوب إفريقية، بينما استقبلت شباكه 35 هدفًا.

ويُعد خالد بيبو هو الهداف التاريخي للأهلي في تلك المواجهات برصيد 4 أهداف، فيما يحمل حسام عاشور لقب الأكثر مشاركة في هذه المباريات، بعد أن خاض 14 لقاءً.

المقارنة التسويقية بين الأهلي وصن داونز



يتفوق فريق ماميلودي صن داونز على الأهلي من حيث القيمة التسويقية، إذ تبلغ قيمة الفريق الجنوب إفريقي 35.48 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الأهلي 33.90 مليون يورو، وفقًا لآخر تحديثات سوق الانتقالات.