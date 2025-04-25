نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام فرنسي: مقتل أحد المصلين طعنًا على يد مصل آخر داخل مسجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر قضائية بأن أحد المصلين قتل طعنا اليوم الجمعة على يد مصل آخر داخل مسجد في إقليم جارد جنوبي فرنسا.

وقال المدعي العام في منطقة أليس عبد الكريم قريني إن مصليا مسلما قتل طعنا على يد مصل آخر داخل مسجد لا جراند كومب (جارد) يوم الجمعة 25 أبريل 2025، في هجوم لا تزال دوافعه غير واضحة.



وأضاف أن "رجلين كانا بمفردهما داخل المسجد، منشغلين بالصلاة عندما طعن أحدهما الآخر عشرات الطعنات نحو الساعة 8:30 صباحا، قبل أن يتركه ليموت ويلوذ بالفرار"، مضيفا أنه في هذه المرحلة "لم يتم تحديد هوية الجاني المزعوم أو إلقاء القبض عليه".

وأكد أن الضحية تعرض للطعن "40 أو 50 طعنة" حسب النتائج الأولية التي ستحتاج إلى توضيح خلال تشريح الجثة. وقال المدعي العام في أليس إن جثة الضحية التي لم يتم التعرف على هويتها بعد، تم العثور عليها "نحو الساعة 11:00 أو 11:30، عندما وصل المصلون الآخرون لأداء صلاة الجمعة في المسجد". وأكد القاضي أن فريق التحقيق، الذي "لا يزال في بدايته"، قد تم تكليفه بمجموعة الدرك في غارد وقسم الأبحاث في نيم.