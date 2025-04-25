نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يسعى لترسيخ هيمنته على ريال مدريد وتحقيق الرباعية التاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، من تحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم، إلا أن طموحاته تصطدم بعقبة كبيرة تتمثل في غريمه الأزلي ريال مدريد، وذلك عندما يلتقي الفريقان في نهائي كأس ملك إسبانيا السبت المقبل على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

ورغم أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فإن ريال مدريد لا يزال يحتفظ بآماله في الدفاع عن لقب "الليغا"، حيث يتأخر عن المتصدر بأربع نقاط، مع مواجهة كلاسيكو حاسمة أخرى منتظرة في مايو المقبل.

فليك، خليفة تشافي هيرنانديز، أثبت تفوقه على ريال مدريد هذا الموسم، بعدما قاد فريقه للفوز برباعية نظيفة في كلاسيكو الليغا على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ثم كرر الإنجاز بالفوز 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة، محققًا أول ألقابه مع النادي الكتالوني.

ورغم الأفضلية الواضحة، لم يبخل فليك بالإشادة بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائلًا: "ريال مدريد يمتلك فريقًا رائعًا وأحد أفضل المدربين في العالم... كارلو رجل نبيل وأكنّ له كل الاحترام".

وسيعوّل أنشيلوتي على إيقاف خطورة ثلاثي برشلونة المميز، بيدري، لامين جمال ورافينيا، في وقت يعاني فيه فريقه من تراجع بالمستوى مقارنة بالموسم الماضي، حيث تلقى 12 خسارة هذا الموسم مقابل اثنتين فقط في الموسم السابق.

وتأهل برشلونة إلى النهائي بعد عبور سهل لريال بيتيس (5-1) وفالنسيا (5-0)، ثم تجاوز أتلتيكو مدريد بمجموع 5-4، في حين بلغ ريال مدريد النهائي بصعوبة، بعدما احتاج لهدف في الوقت الإضافي من الألماني أنتونيو روديغر لحسم المواجهة أمام ريال سوسييداد.

ويفتقد برشلونة في هذه المواجهة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المصاب، إلى جانب الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي، بينما يعاني ريال مدريد من غياب محتمل للاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا، إضافة إلى القلق بشأن جاهزية كيليان مبابي، الذي تعرّض لإصابة في الكاحل.

من جانبه، لم يظهر مبابي بالمستوى المتوقع منذ انضمامه إلى ريال، وسط صعوبات في التوليفة الهجومية التي تجمعه بفينيسيوس، رودريغو وبيلينغهام، وهو ما انعكس على أداء الفريق الدفاعي أيضًا.

أنشيلوتي أبدى ثقته بلاعبيه رغم ترشيح برشلونة للفوز، قائلًا: "النهائيات دائمًا مفتوحة على كل الاحتمالات. علينا أن ندافع جيدًا وسنحصل على فرصنا". كما دعم رودريغو، رغم صيامه التهديفي الطويل، مذكرًا بتألقه السابق في نهائي كأس الملك قبل عامين.

ويُتوقع أن يشغل الشاب جيرارد مارتين مركز الظهير الأيسر في غياب بالدي، وهي نقطة قد يسعى ريال مدريد لاستغلالها، خصوصًا عبر الجناح رودريغو.

الأنظار تتجه إلى إشبيلية، حيث تتجدد فصول الكلاسيكو، في مواجهة قد تكون حاسمة لمسار الألقاب هذا الموسم، وفرصة لبرشلونة لترسيخ هيمنته، أو لريال مدريد لإنقاذ موسمه واستعادة الكبرياء.